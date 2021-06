Divulgação/Agência Senado/Jefferson Rudy Pasternak na CPI da Covid





Natalia Pasternak afirmou, à Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid-19 , nesta sexta-feira (11), que a cloroquina usada no "tratamento precoce", indicada pelo presidente Jair Bolsonaro, não tem eficácia no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

A doutora em microbiologia explicou que o fármaco foi testado em diferentes organismos, e que a cloroquina "não funciona em camundongos, não funciona em macacos e já sabemos que não funciona em humanos".

"A gente testou (a cloroquina) em animais, a gente testou em humanos, só não testamos em emas porque as emas fugiram!"



Ao ser questionada pelo relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), sobre o uso de medicamentos para prevenir o contágio da Sars-CoV-2, Natalia explicou que o a ineficácia do tratamento é comprovada pelo método científico, pautada em testes, e que a única maneira de combater a Covid-19 é através da vacina.



"Não é surpresa que a gente não tenha remédio para Covid-19, surpresa é que a gente ainda não tenha vacina no Brasil em quantidade suficiente", reiterou.