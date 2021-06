Reprodução: iG Minas Gerais Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a insinuar que a China criou o vírus da Covid-19 em laboratório, durante fala em culto em Anápolis, em Goias, nesta quarta-feira (9).

“Tivemos um problema seríssimo, a tal da pandemia. Ainda, eu não tenho provas, né?, mas esse vírus nasceu de um animal ou nasceu num laboratório? Eu tenho na minha cabeça da onde ele e veio e para quê, mas ela esta ai”, declara o presidente, que não mencionou diretamente o nome do país asiático.

“Começou a se utilizar politicamente o vírus”, completou o líder do executivo, ao criticar as medidas de restrição feitas nos estados.

Bolsonaro, que faz campanha pela volta do voto impresso , também voltou a afirmar que houve fraudes durante as eleições de 2018, quando foi eleito presidente, e disse ter “provas materiais”:

“Eu fui eleito no 1.º turno, tenho provas matérias disso, mas o sistema, a fraude que existiu sim, me jogou no 2.º turno. Outras coisas aconteceram, e eu só acabei ganhando porque tive muito voto”.