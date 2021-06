Reprodução/Twitter Deputado registrou boletim de ocorrência

Na tarde desta sexta-feira (4), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil do DF por ataques e ameaças contra a filha de oito meses.

A denúncia foi registrada pela mulher do parlamentar, Heloisa Wolf Bolsonaro. De acordo com ela, em 31 de maio deste ano, eles receberam um e-mail com o título "esse seu filho não vai chegar aos 12". No texto, a pessoa falava sobre "dor da perda de um filho" e "magia negra":

Fui hoje à DRCC (Del. Repressão Crimes Cibernéticos) iniciar as investigações ao ameaçador de minha filha e família



Estou esperançoso no rastreio do email do criminoso, que se tiver sucesso demandarei civil e criminalmente. Agradeço ao Delegado PCDF Gian Carlos pelo atendimento pic.twitter.com/8F4A8lR1EN — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) June 4, 2021





Ainda na delegacia, o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou uma foto nas redes sociais com uma captura do e-mail logo abaixo. "Estou esperançoso no rastreio do email do criminoso, que se tiver sucesso demandarei civil e criminalmente. Agradeço ao Delegado PCDF Gian Carlos pelo atendimento".