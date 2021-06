Reprodução/redes sociais General Pazuello é nomeado a novo cargo

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi nomeado como secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, segundo publicação no Diário Oficial da União nesta terça-feira (1).

O general ficará subordinado ao almirante Flávio Rocha, atual secretário de Assuntos Estratégicos do governo, na nova nomeação. A portaria publicada do Diário Oficial foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos.

Segundo a jornalista Carla Araújo, o ex-ministro ficará a poucos metros do gabinete presidencial e receberá um salário de pouco mais de R$ 16 mil para assumir a função.

Pazuello foi exonerado do Ministério da Saúde em março deste ano, após pressões provocadas pela gestão do governo frente à pandemia de Covid-19 . O ex-ministro ficou quase um ano no comando da pasta.

O general enfrenta um processo disciplinar no Exército após ter participado da " motociata ", ato considerado político , ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no último dia 22, no Rio de Janeiro.