Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan

Revelou documentos que provam que o Brasil poderia ter começado a vacinar em dezembro de 2020, antes de todos os países do mundo. Segundo ele, 50 milhões de pessoas poderiam ter sido vacinadas até maio, com as duas doses. Afirmou que as declarações de Bolsonaro travaram as negociações com o Ministério da Saúde.