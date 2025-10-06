Divulgação/SSP-SP Suspeito foi levado para prestar esclarecimentos na delegacia

Guilherme Derrite (PP), secretário de segurança pública do estado de São Paulo, classificou a prisão de Felipe Avelino de Souza, conhecido como “Mascherano”, como um grande avanço.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta segunda-feira (6) o quinto suspeito de envolvimento direto na execução do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes.

A detenção ocorreu em Cotia, na Grande São Paulo, e representa a quinta prisão relacionada ao caso.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, Avelino é apontado como membro do PCC (Primeiro Comando da Capital) e líder da facção na região do Grande ABC Paulista.

O suspeito atuava como contato logístico do grupo no crime, e vestígios de seu DNA foram encontrados em um dos carros utilizados na execução.

Ele será levado ao DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), em São Paulo, para prestar depoimento.

Ruy Ferraz Fontes, de 63 anos, foi morto em 15 de setembro em Praia Grande, litoral de São Paulo, enquanto dirigia na Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas.

O ataque durou menos de 40 segundos, com emboscada, perseguição em alta velocidade, capotamento do veículo da vítima e execução a tiros.

Fontes tinha 40 anos de carreira na Polícia Civil e ocupava o cargo de secretário de Administração na Prefeitura de Praia Grande.

A prisão de Avelino ocorre após o trabalho de investigação de uma força-tarefa composta pelo DHPP, Deic, Garra e outras unidades, que utiliza inteligência, perícia e provas científicas. Ele era alvo de mandado de prisão temporária emitido em setembro deste ano.

Até o momento, outras quatro prisões foram cumpridas: uma mulher de 25 anos detida por transporte de fuzil, um homem envolvido na logística da fuga, Rafael Marcell Dias Simões, ligado à facção na Baixada Santista, e Umberto Alberto Gomes, morto em confronto com a polícia.

Ainda há pelo menos um foragido, identificado como Flávio Henrique Ferreira de Souza. Cinco funcionários da Prefeitura de Praia Grande também estão sendo investigados por possível participação.

Derrite classifica prisão como avanço

O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que a prisão de Avelino é um avanço.

“Após um intenso trabalho de inteligência em campo, temos a prisão de mais um envolvido na execução covarde do Dr. Ruy Ferraz Fontes. Este é um integrante do PCC já condenado por tráfico e roubo, atuante na região do ABC Paulista”.





O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) descreveu o homicídio como uma ação planejada do crime organizado e optou por manter a investigação exclusivamente sob responsabilidade da Polícia Civil de São Paulo, sem intervenção da Polícia Federal.