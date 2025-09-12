Reprodução/Governo Federal Todas essas drogas já estão sob controle da Anvisa

O Governo Federal anunciou a identificação de três novas drogas em circulação no Brasil. A descoberta foi feita pelo SAR (Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas), ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Trata-se da primeira vez que o sistema registra múltiplas substâncias inéditas ao mesmo tempo.

As drogas foram incluídas no controle nacional em até 19 dias após a notificação, prazo considerado ágil pelo governo. A identificação contou com análises da Polícia Científica de Santa Catarina e apoio da Polícia Federal.

Duas dessas substâncias foram encontradas em um produto importado chamado Magic Mushroom Gummies, da marca norte-americana TRE House.

O item, vendido ilegalmente como suplemento ou alimento funcional, contém compostos psicoativos que imitam cogumelos alucinógenos. Casos semelhantes já foram observados em países como Chile, Canadá e Bélgica.

A terceira droga foi detectada em um exame toxicológico. Trata-se do N-pirrolidino protonitazeno, um opioide sintético da família dos nitazenos, com circulação já identificada em outros países.

No Brasil, foi registrado pela primeira vez em amostras de apreensões policiais. Entre seus efeitos estão euforia, sedação profunda e alívio temporário de dor, mas também náuseas, febre e risco de depressão respiratória.

Sobre as substâncias encontradas nas gomas, os nomes não foram divulgados oficialmente. Elas são descritas como drogas sintéticas com efeito semelhante ao da psilocibina.

Relatos apontam que podem provocar alucinações visuais e auditivas, além de alterações de percepção. Os riscos incluem paranoia, convulsões, problemas cardíacos e, em casos graves, psicose temporária.

Segundo o governo, todas essas drogas já estão sob controle da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e da Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas). Ainda não há dados públicos sobre a quantidade em circulação.

O SAR, responsável pela identificação, integra o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. O sistema coleta dados sobre novas substâncias, adulterações e mudanças na forma de apresentação dos entorpecentes, além de monitorar padrões de consumo.





Mecanismo

A Secretaria de Políticas sobre Drogas afirmou que o mecanismo fortalece o enfrentamento aos mercados ilegais e auxilia na prevenção.

O governo também prepara uma rede de cooperação com Argentina, Paraguai e Chile para troca rápida de informações sobre drogas em circulação na região.

O Ministério da Justiça alerta para os riscos do consumo de produtos importados vendidos como suplementos, sem registro da Anvisa.