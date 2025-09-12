Reprodução/PMESP Homem é preso após fingir ser coletor de reciclagem para transportar drogas

Um homem foi preso na noite de quinta-feira (11) ao ser flagrado transportando drogas em uma carreta de reciclagem, na Alameda Barão de Limeira, bairro de Campos Elísios, no centro de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Pelotão de Operações do 7º Batalhão Metropolitano encontraram com o suspeito 161 porções de crack, R$ 365 em dinheiro e uma faca usada para fracionar a droga.

O homem confessou que havia adquirido os entorpecentes em comunidades próximas, como o Moinho e o Parque do Gato, e que pretendia revender o material na região central, onde funcionavam os antigos "Espaços Abertos de Consumo".

A prisão reforça informações levantadas pelo Ministério Público durante a Operação Sharpe, deflagrada na última segunda-feira (8) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A investigação apontou que criminosos vinham utilizando veículos como meio de transporte de drogas.

O suspeito foi levado para o 2º Distrito Policial e autuado por tráfico de drogas. A Polícia Civil dará continuidade às investigações.