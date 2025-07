Reprodução Professora estava há dois dias desaparecida





A Polícia Militar de Minas Gerais encontrou neste domingo (20) um corpo feminino com sinais de violência em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações da rádio Itatiaia, a vítima foi reconhecida pela família como Soraya Tatiana Bonfim, 56 anos, professora de História do Colégio Santa Marcelina, localizado na Pampulha.

Soraya estava desaparecida desde a noite de sexta-feira (18), quando foi vista pela última vez em sua residência, no bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte.

Segundo familiares, Soraya era uma pessoa reservada, sem inimizades conhecidas, e não costumava ignorar mensagens ou ligações.

De acordo com relatos, ela havia sido convidada para uma festa de aniversário, mas desistiu de ir após relatar mal-estar, possivelmente relacionado a problemas na vesícula. Ela permaneceu em casa, vestida com uma camisola.





No sábado (19), o filho tentou contato por telefone e mensagens, mas não obteve retorno. O celular estava desligado, e Soraya não levou documentos, bolsa ou outros pertences, apenas a chave de casa.

O apartamento estava fechado, sem sinais da professora. Familiares e amigos realizaram buscas em hospitais da capital, sem sucesso. Um chaveiro foi acionado para abrir a residência, mas a professora não foi localizada.

O Colégio Santa Marcelina publicou um comunicado nas redes sociais informando sobre o desaparecimento e solicitando ajuda da comunidade.

No domingo, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência na Avenida Adélia, no Conjunto Caieiras, em Vespasiano, onde encontrou o corpo. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, em Belo Horizonte.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que aguarda laudos periciais para confirmação da identidade e esclarecimento das circunstâncias da morte.

Em nota enviada ao Portal iG, a Polícia Civil afirmou:

“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, hoje (20/7), no Conjunto Caieiras, em Vespasiano, um corpo do sexo feminino foi localizado e encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR) para ser submetido a exames. Na ocasião, a perícia esteve presente no local realizando os trabalhos pertinentes à investigação. A PCMG aguarda a conclusão de laudos que esclarecerão a identificação e as causas da morte. Outras informações poderão ser repassadas à imprensa, com o avanço dos procedimentos.”