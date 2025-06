Reprodução O 1º Sargento Otávio de Almeida Justa era integrante do Bope





O 1º Sargento Otávio de Almeida Justa, integrante do Bope( Batalhão de Operações Policiais Especiais) da Polícia Militar do Rio de Janeiro, morreu na noite de sábado (7), após ser baleado durante uma briga de trânsito em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

O crime ocorreu na Estrada da Cancela Preta, enquanto o militar estava de folga.

Justa era conhecido como Caveira 153 e integrava o Bope desde 2005. Durante o incidente, houve uma discussão com outro motorista, cujos detalhes não foram especificados.

No decorrer do desentendimento, o sargento foi atingido por um disparo de arma de fogo na região do abdômen. Não foi informado se o policial reagiu, se estava armado ou se utilizava carro ou moto no momento do ocorrido.

Após o ataque, colegas da corporação socorreram o policial e o levaram ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Segundo relatos, ele chegou ao hospital em parada cardíaca, foi reanimado pela equipe médica e encaminhado para cirurgia, mas não resistiu. A hora exata do falecimento não foi divulgada.

O autor do disparo fugiu do local imediatamente após o crime. Até este domingo (8), ele não havia sido identificado nem localizado.

Não foram divulgadas descrições do suspeito, nem do veículo utilizado. Também não há informações sobre testemunhas que possam ter fornecido pistas relevantes.





A Delegacia de Homicídios da Capital assumiu a investigação do caso. A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que está colaborando com a DHC na tentativa de esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o autor. Diligências estão em andamento.

Um vídeo gravado por testemunhas mostra o momento do atendimento ao sargento no local, mas não foi informado se o material contribui com a investigação.

Nota do Bope

Foto: reprodução internet Tanque do Bope





Em nota publicada no Instagram, o Bope lamentou a morte de Justa, destacando sua trajetória desde 2005 e sua contribuição para o batalhão.

A homenagem incluiu a citação de um versículo bíblico: “Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé.” (2 Timóteo 4:7).

Veja o texto na íntegra abaixo:

“É com profundo pesar que informamos o falecimento do nosso irmão de farda, o 1° Sargento Justa, Caveira 153. O Sargento Justa integrou o BOPE desde 2005 e, ao longo de sua carreira, contribuiu grandemente para o nosso Batalhão e para a sociedade. Deixamos aqui a nossa homenagem e o nosso agradecimento por todo o seu legado. Meus sentimentos à família e aos amigos do Sargento Justa. É uma grande perda."