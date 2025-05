TV Globo Quadrilha de drogas sintéticas é desarticulada no Rio de Janeiro





Uma operação da Polícia Federal desmantelou nesta semana uma quadrilha que produzia até quatro toneladas de drogas sintéticas em laboratórios improvisados nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. As informações são do Fantástico

A quadrilha era liderada por Vinícius da Silva Melo Abade e foi monitorada por dois anos pelas autoridades.

Nas investigações foi identificado que o grupo utilizava empresas de fachada para comprar matéria-prima tinha apoio do Comando Vermelho.

Os criminosos fabricavam comprimidos de ecstasy, MDMA e MDA sem qualquer controle de qualidade, baseando-se em fórmulas encontradas na internet mesmo sem formação técnica.

Vídeos obtidos pela investigação mostram Vinícius em hotéis de luxo, banheiras e dirigindo carros importados, revelando o estilo de vida ostentado com a venda das substâncias.

“Além de pessoas contratadas informalmente para trabalhar na produção da droga, nós descobrimos que tinham crianças envolvidas nessa produção”, relatou o delegado Samuel Escobar à reportagem do Fantástico.





Parceria com facção

Segundo o promotor de justiça Alexander de Souza, o grupo contou com o aval do Comando Vermelho para instalar os laboratórios em comunidades e garantir a segurança do esquema.

Em troca, parte da produção era entregue ao tráfico local, fortalecendo a atuação conjunta das organizações.

Prisões e bens apreendidos

Até o momento, nove suspeitos, entre eles Vinícius e Matheus de Lima Viana, conhecido como “Matheuzinho”, foram presos.

Pelo menos 16 integrantes seguem foragidos, incluindo Rômulo César de Oliveira Ramos (“Rato”) e Diego Brás (“Fex”).

A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro solicitaram à Justiça o bloqueio de bens de Vinícius avaliados em R$ 50 milhões.