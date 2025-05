Reprodução Pixabay e McDonald's McDonald's viraliza ao mostrar cardápio que "cura enxaqueca"





Usuários do TikTok estão afirmando que um pedido específico do McDonald’s está ajudando a curar enxaquecas. As informações são do site Ny Post.

A chamada “refeição da enxaqueca” consiste em uma Coca-Cola grande e uma porção grande de batatas fritas — e muitos que sofrem com dores de cabeça não se cansam dessa combinação.

Um vídeo viral — com mais de 3 milhões de visualizações — mostra uma garota no drive-thru da rede com o texto sobreposto: “Testando batatas fritas e uma Coca Diet do McDonald’s porque estou com dor de cabeça há 48 horas e o TikTok disse que isso ajudaria”.

Muitos comentários no vídeo elogiam essa “cura”.

“Sei que é só o sal e a cafeína, mas sempre que tenho enxaqueca ou sinto que vem uma, peço uma Coca e batata frita e é alívio imediato”, escreveu uma pessoa.

“É meu ritual! Tomo meu remédio para enxaqueca, dou uns goles na Coca Diet e, conforme a dor vai passando, sinto vontade de comer salgado...”, comentou outra.

“Coca Diet não! Tem que ser Coca normal + ibuprofeno + algo salgado”, recomendou alguém.

“Coca Diet alivia a dor de cabeça. Não entendo como, já que café piora no meu caso”, escreveu outro usuário confuso.

Qualquer “truque” — principalmente de saúde — visto online deve ser encarado com cautela. No entanto, esse pode ter alguma base.

A cafeína da Coca tem propriedades analgésicas, especialmente quando combinada com remédios como o ibuprofeno.

“Sabemos que a cafeína pode ajudar no tratamento de curto prazo das enxaquecas. Então não é tão surpreendente que a cafeína da Coca-Cola funcione”, explicou o Dr. David Walker ao site Very Well Health.

Raramente se ouve dizer que alimentos salgados podem fazer bem ao corpo — mas, nesse caso, as batatas fritas podem ser aliadas.

Como as enxaquecas muitas vezes são causadas por “deficiência de minerais como o sódio”, segundo o Yahoo! Life, o sal das batatas pode atuar como fonte de eletrólitos.

É importante lembrar que cada corpo reage de forma diferente e que enxaquecas variam de pessoa para pessoa, então esse truque pode não funcionar para todos.





De vez em quando, essa “refeição conforto” não é a pior ideia, se ajudar a aliviar a dor — mas é melhor não transformar o McDonald’s em hábito.

“Se alguém percebe que melhora com esse truque, ótimo. Mas se está usando com frequência, isso também não é saudável”, alertou o Dr. Matthew Robbins ao site Today.