Mariana Barroso, vencedora dos concursos Miss Grand Amazonas 2024 e Miss Manaus 2024, publicou na última terça-feira (13) de violência doméstica que envolvem seu ex-namorado, identificado como Henrique Marques.

A denúncia foi feita por meio das redes sociais e inclui acusações de agressões físicas, psicológicas, ameaças com arma de fogo e cárcere privado. O caso está em investigação pela Polícia Civil, e até esta quinta-feira (15), Henrique é considerado foragido.

De acordo com os relatos da miss, as agressões teriam começado após uma discussão em um restaurante, motivada por ciúmes de Henrique.

Influencer disse que sofreu chutes e socos

Após o episódio, ainda segundo Mariana, ela foi levada para o apartamento onde residiam e foi agredida com socos e chutes, inclusive no estômago. Ela afirmou que ficou sem conseguir respirar após o golpe.

“Ele me bateu e me trancou em casa por três dias”, declarou a influencer nas redes sociais. Ela também afirmou que foi ameaçada com uma arma de fogo e que, para se defender e escapar, utilizou uma faca para ferir o ex-namorado. “Ele disse que ia me matar. Eu achei que não fosse sair de lá viva.”

Vídeos publicados

Mariana publicou fotos e vídeos de hematomas no rosto, braços e olhos. As imagens também mostram a faca utilizada por ela durante o episódio de violência.

Após os ferimentos, Henrique foi internado em um hospital. No entanto, segundo a versão de Mariana e confirmada por fontes da polícia, ele fugiu da unidade de saúde após ser informado de que seria preso. Seu paradeiro não é conhecido.





Versão contestada

A versão de Mariana foi contestada por Murilo, influenciador digital próximo ao casal. Em publicações nas redes sociais, ele afirmou que Henrique foi dopado e esfaqueado por Mariana durante um surto de ciúmes.

“Ela deu pelo menos sete facadas. Não foi defesa, foi tentativa de homicídio”, disse Murilo em um vídeo publicado no Instagram.

Ele também divulgou imagens de Henrique hospitalizado com ferimentos nos braços e no tórax, e outro vídeo em que Mariana aparece com uma faca nas mãos. A influencer respondeu às acusações dizendo que irá processá-lo por calúnia e difamação.

Caso de polícia

A polícia confirmou que boletins de ocorrência foram registrados pelas duas partes e que um inquérito foi instaurado.

Não há informações oficiais sobre laudos médicos ou perícias realizadas até o momento. Também não foi confirmada a formalização da denúncia de cárcere privado por parte de Mariana.