Reprodução Família foi envenenada no Maranhão





Jordélia Matos Araújo, de 36 anos, foi presa na tarde desta quinta-feira (17), em Santa Inês, interior do Maranhão, sob suspeita de envolvimento no envenenamento de três pessoas da mesma família.



O caso ocorreu em Imperatriz, município do sudoeste do estado, onde uma criança de 7 anos morreu e duas pessoas permanecem internadas em estado grave após consumirem um ovo de Páscoa supostamente contaminado.

De acordo com a Polícia Civil, o doce foi entregue por um motoboy na noite de quarta-feira (16), junto a um bilhete com a mensagem: “Com amor, para Miriam Lira. Feliz Páscoa.”.

Após a ingestão, a criança, sua irmã e a mãe passaram mal. As vítimas foram socorridas pelo pai, que reside em uma casa vizinha. A criança não resistiu.

A mãe, Mirian Lira, de 32 anos, e a outra filha seguem internadas em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal de Imperatriz.

A Polícia Civil do Maranhão informou que instaurou inquérito para apurar o caso e que as investigações estão em andamento.

Segundo os agentes, amostras do chocolate foram encaminhadas para análise no Instituto de Criminalística de Imperatriz (Icrim). A corporação afirma que trata o caso com prioridade e que novas informações serão divulgadas conforme o avanço das apurações.

A principal linha de investigação aponta que Jordélia Matos é ex-namorada do atual companheiro de Mirian Lira. A motivação do crime, segundo a polícia, pode estar relacionada a questões pessoais, mas o conteúdo completo do inquérito ainda não foi divulgado.





Governador confirmou prisão

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), comentou o caso por meio das redes sociais. “Toda minha solidariedade à família da criança que morreu após comer um ovo de chocolate, em Imperatriz. A suspeita do crime já foi presa e a Polícia Civil instaurou inquérito, ouviu testemunhas e aguarda o laudo pericial para confirmação da causa. A mãe e a irmã da criança continuam internadas. Nosso sistema de segurança segue acompanhando o caso para que medidas cabíveis sejam tomadas”, escreveu.

A entrega do ovo de Páscoa foi registrada por câmeras de segurança da região. O motoboy que fez a entrega já prestou depoimento e, segundo a polícia, não tinha conhecimento sobre o conteúdo do pacote.

Jordélia Araújo foi localizada e detida em Santa Inês, a cerca de 300 km de Imperatriz. Ela foi conduzida à Delegacia Regional de Santa Inês e deve ser transferida para Imperatriz, onde o inquérito é conduzido. A defesa da suspeita ainda não se manifestou publicamente.