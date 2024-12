Reprodução / Redes Sociais Arminha de gel não é considerada brinquedo





A Polícia Civil apreendeu na sexta-feira (13) cerca de 3,5 mil armas de gel em lojas do centro de Recife. A operação deflagrada mostrou que os objetos têm origem fiscal ilícita e eram vendidos de modo irregular em cinco lojas.

Ao todo, a PC prendeu cinco pessoas em flagrante dentro da Operação Coalizão. As prisões foram divulgadas nesta terça-feira (17).

Armas de gel

As armas de gel, que atiram “orbz” - ou bolinhas de gel - foram proibidas em Olinda e Paulista, no Recife. A apreensão foi no bairro São José, um dos maiores centros comerciais da capital de Pernambuco.

Os brinquedos apreendidos estavam irregulares, e apresentavam um selo falso do Inmetro, de acordo com o coordenador de qualidade industrial do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), Nelson Rattacaso .





"Esse selo é colocado em produtos que são considerados brinquedos. É um selo de segurança e é obrigatório ter. Mas, nesse caso aqui, o produto não é considerado brinquedo. É um uso indevido da marca do Inmetro", disse ele à TV Globo.

A Polícia Civil informou que as armas de gel não são consideradas brinquedos, e a utilização pode resultar em crimes como perturbação de sossego, lesão corporal, dano e vandalismo.

Desde o início de dezembro, o Centro Integrado de Operações de Defesa Social informou 218 acionamentos com armas de gel.

Prisão por arminhas irregulares

A PC apreendeu as pistolas e, além disso, prendeu cinco pessoas. Foram autuadas em flagrante por não apresentarem a nota fiscal. Eles pagaram fiança e foram liberados.

"Faltava nota fiscal, faltava o recolhimento dos tributos devidos e também [faltava] regularidade na certificação do Inmetro. Não foi uma apreensão pela proibição da comercialização desse tipo de produto, mas todo e qualquer produto que venha a ser comercializado precisa atender à legislação", comentou o delegado Hilton Lira , da Delegacia do Consumidor.