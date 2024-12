Paulo Pinto/Agência Brasil PF trabalhou junto com polícia internacional pra deflagar operaçao da Máfia Italiana





A Polícia Federal revelou que uma das maiores máfias italianas tinha uma base em João Pessoa, na Paraíba . O grupo ' NDrangheta é gigante na Itália, e as investigações contaram com apoio de autoridades europeias.

A PF realizou durante a terça-feira (10) operações da Conexão Paraíba para prender seis suspeitos, tanto no Brasil quanto no exterior. Existem mais dois mandados ativos. A ação foi aliada à Operação Mafiusi , que prendeu supostos criminosos do meso grupo no Paraná.

Máfia italiana no Brasil

De acordo com as investigações, a ' NDrangheta é um grupo originário da Calábria, Itália, e está no Brasil há anos.

Estima-se que, entre 2018 e começo de 2024, o grupo mafioso movimentou R$ 7 bilhões em operações ilegais e lavou o dinheiro por empresas e transações bancárias.

A investigação da operação deflagrada esta semana começou em 2019. Desde então, Brasil e Itália atuam juntos para entender trabalho da máfia que trabalha principalmente com tráfico de drogas. Foram presos, em 2021, dois homens importantes para o conjunto: Rocco Morabito , conhecido como "rei da cocaína de Milão," e Vincenzo Pasquino .

Além disso, os italianos se afiliavam a brasileiros e, também, integrantes da máfia albanesa. Estes ajudam na venda de cocaína no Brasil e outros países da América do Sul.

Venda de drogas

A PF investiga como eram as vendas. Acredita-se que as drogas eram também repassadas a facções brasileiras, mas sem vínculo direto. A polícia tenta descobrir se existiam relações com o PCC, grupo criminoso de São Paulo, e qual seria esta.

A organização do grupo é em João Pessoa . A maioria das operações era por celular e envolvia drogas viajando internacionalmente pela América.

Boa parte da droga ia para a Europa, que importa ilícitos principalmente da América. Porém, também eram vendidas para a Austrália, onde a cocaína é uma das mais caras do mundo.

Os valores das transações também impressionam:

Uma das cargas foi enviada em contêineres e continha cerca de R$ 63 milhões em drogas

A PF apreendeu, na Paraíba, R$ 120 mil, além de US$ 30 mil e € 4 mil.

Além disso, foram apreendidos três relógios que, se verdadeiros, custam mais de R$ 200 mil.

A PF interceptou 700 kg de cocaína enviados do Equador para a Itália. Cada quilo, na Europa, é vendido entre US$ 50 a 80 mil, preço quatro vezes maior do que no Brasil.

A operação era liderada por um brasileiro, fornecedor da cocaína, e um italiano, o comprador. O brasileiro foi preso na terça-feira em uma mansão em Campos do Jordão, São Paulo, avaliada em R$ 10 milhões.

O que é ‘Ndrangheta?

‘Ndrangheta é uma das principais máfias do mundo. A maior família criminosa da Itália é também a principal líder no tráfico de drogas mundial, principalmente cocaína.



Ela comanda relacionamentos com organizações criminosas do mundo inteiro e arquiteta entregas globais.

É bastante raro um líder da ‘ Ndrangheta delatar - e Pasquino foi um deles. A investigação é de suma importância para Itália. No jargão policial do país, o homem é um “pentito”, um arrependido.