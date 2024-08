Reprodução Vincenzo Pasquino foi preso no Brasil





Autoridades brasileiras começaram planejamentos para ir à Itália investigar caso de máfia envolvendo PCC , Comando Vermelho e facção da Calábria, na Itália, chamada ' Ndrangheta (explicamos sobre ela abaixo).

Mário Sarrubbo , secretário nacional da Segurança Pública, contou à TV Globo que a justiça brasileira receberá informações da delação de Vincenzo Pasquino , traficante.

Pasquino morou vários anos no Brasil. Após ser preso aqui, foi extraditado para Itália, onde revelou informações sobre a dinâmica mafiosa intercontinental.

Europa investiga tráfico do Brasil

A prisão e delação de Pasquino não são as primeiras indicações de tráfico de drogas entre Itália e Brasil. Há um tempo, a Europa quer envolver autoridades brasileiras na questão, como explicou Sarrubbo para TV Globo :

"Este ofício confirma dados com os quais nós trabalhamos há algum tempo. O crime organizado é no Brasil transnacional. Existem profissionais da área de Segurança que devem, inclusive, se deslocar a Itália. São informações que tenho certeza, e temos expectativa de ser importante para a desestruturação dessas organizações criminosas.”

Tráfico do Brasil para Itália

O ofício recebido pela Segurança brasileira mostra que grandes quantidades de droga, principalmente cocaína, saíam do Brasil e iam por mar para Itália, onde eram recebidas pelas famílias da máfia .

Na delação, Pasquino informou nomes e codinomes de chefe de tráfico - não informados nos relatórios para não intervir nas investigações italianas.

Ele também deu detalhes de como havia organização das máfias e grupos criminosos para organizar envios. Revelou como, em 2020, um homem saiu de Brasília e foi até Aracaju, em Sergipe, escalando - para despistar e conseguir combinar tudo com Pasquino.

Crime conjunto exige solução conjunta, e Giovanni Melillo, chefe da direção Anti máfia e Antiterrorismo da Itália, disse à Globo como é necessário o trabalho conjunto:

"As organizações estão trocando informações e compartilhando métodos de trabalho que multiplicam o perigo. O nosso empenho é para agir na mesma velocidade através das fronteiras. A presença da ' Ndrangheta no Brasil é preocupante, do ponto de vista italiano e do ponto de vista da América Latina."

Brasil é “rota estratégica” de tráfico

Uma ONG dedicada a combater o crime organizado internacional mostrou como o Brasil - mais especificamente São Paulo - é ponto de fuga para drogas produzidas na América do Sul.

De modo logístico, o porto de Santos, litoral de SP, é o maior do sub-continente e consegue ótima vazão de produto para Europa pelo Atlântico. A rota até os Bálcãs, onde fica Itália, é direta.

O que é ‘Ndrangheta?

Vincenzo Pasquino, delator, é um dos líderes da ‘Ndrangheta, máfia italiana. Ele veio para o Brasil em 2017 e, a partir de São Paulo, comandava negociações de tráfico com o PCC e Comando Vermelho, principalmente.

‘Ndrangheta é uma das principais máfias do mundo. A maior família criminosa da Itália é também a principal líder no tráfico de drogas mundial, principalmente cocaína.

Ela comanda relacionamentos com organizações criminosas do mundo inteiro e arquiteta entregas globais.

É bastante raro um líder da ‘Ndrangheta delatar - e Pasquino foi um deles. A investigação é de suma importância para Itália. No jargão policial do país, o homem é um “pentito”, um arrependido.