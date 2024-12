Reprodução/Internet Policial agride homem no metro - 07/12/2024

Um guarda civil municipal de Osasco foi flagrado agredindo e ameaçando com uma arma um vendedor ambulante na estação Barueri , da Linha 8-Diamante, na região metropolitana de São Paulo . O incidente ocorreu na última quarta-feira (4/12) e foi registrado por testemunhas. As informações são do portal Metrópoles .

As imagens mostram o guarda usando uma arma para golpear o vendedor, que está no chão, enquanto tenta algemá-lo. O agente ordena que o homem coloque as mãos na cabeça, mas o ambulante se levanta e caminha para dentro da estação, sendo puxado pelo guarda. Na sequência, o agente tenta aplicar uma rasteira no vendedor, mas acaba caindo no chão.

A confusão continuou no interior da estação, com a intervenção de seguranças da ViaMobilidade, concessionária responsável pela linha, e outras pessoas. Durante a discussão, o vendedor afirmou ser “trabalhador e pai de família”. O guarda, por sua vez, declarou ser policial, sendo questionado por alguém que perguntou: “cadê a viatura?”.

Investigações e medidas





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o ambulante vendia bilhetes de forma irregular. Ele foi levado à delegacia, onde admitiu a prática, mas foi liberado por não portar material ilícito. O homem segue como investigado.





Já o guarda, que estava fora do horário de serviço, é alvo de investigação pela agressão. Segundo a prefeitura de Osasco, ele foi afastado imediatamente.

"Determinamos, de imediato, o afastamento do agente envolvido e o encaminhamento do vídeo à Corregedoria Geral para a apuração detalhada dos fatos, incluindo a conduta e possíveis atividades realizadas fora do âmbito da corporação”, informou a gestão municipal em nota.

O portal iG abre espaço para manifestações das partes envolvidas.