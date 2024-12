Rovena Rosa/Agência Brasil Caso foi registrado no 11º Distrito Policial como lesão corporal

Uma mulher foi agredida com socos e chutes enquanto era imobilizada no chão por policiais militares durante uma abordagem no bairro Parque Santo Antônio , na Zona Sul de São Paulo . O incidente ocorreu na noite da última segunda-feira (2) e foi registrado em vídeo por uma pessoa presente no local.

Nas imagens, é possível ver os policiais desferindo golpes contra a mulher, enquanto outros membros do grupo abordado protestam e tentam intervir. Após o ataque inicial, os PMs se afastaram momentaneamente para conter o restante do grupo.

Nesse intervalo, a mulher se levantou e tentou desferir um tapa no rosto do policial que a havia agredido, mas acabou atingindo o visor do capacete do agente.

O policial respondeu tentando golpeá-la novamente, mas foi impedido por outra mulher que interveio e separou os dois. Depois, um policial deu um golpe de "mata-leão" na mulher, técnica de imobilização proibida pela Polícia Militar desde o ano de 2020. Após ser contida, ela foi conduzida à viatura.

Nota da Secretaria de Segurança Pública





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que não compactua com desvios de conduta e que todos os casos envolvendo ações excessivas de policiais são investigados rigorosamente. A pasta confirmou que a abordagem foi registrada pelas câmeras corporais dos agentes, e as imagens estão sob análise.

"A PM possui protocolos de abordagem, e os excessos serão investigados e os agentes devidamente punidos", informou a secretaria. Contudo, não foram divulgadas informações sobre o motivo inicial da abordagem.

O caso foi registrado no 11º Distrito Policial como lesão corporal, desobediência, desacato e resistência.