Joselito Gomes da Silva , apontado como um dos maiores estelionatários do Brasil, foi preso na última quinta-feira (28) em Rio das Ostras (RJ). A prisão foi realizada por meio de uma operação conjunta entre as polícias civis do Rio de Janeiro e do Amapá.

Segundo informações da Polícia Civil, Joselito é acusado de liderar esquemas fraudulentos que ultrapassaram a quantia de R$ 500 mil, envolvendo mais de 40 vítimas em diferentes estados do país. Ele também é investigado por comercializar automóveis de luxo adquiridos de forma ilícita.

Contra o suspeito havia dois mandados de prisão preventiva por estelionato. Com o avanço das investigações, Joselito fugiu para Rio das Ostras no início de novembro, mas foi localizado e preso pelas autoridades. Ele já havia sido detido 11 vezes apenas no estado do Rio de Janeiro.

As fraudes atribuídas ao acusado incluíam a utilização de documentos e identidades falsificadas para se apresentar como intermediário em negócios lucrativos ou para oferecer bens a preços atraentes.





Vítimas

Empresários e pessoas comuns estão entre as vítimas, que relatam promessas de ganhos ou de transações seguras, resultando em prejuízos financeiros significativos.

Após a prisão, Joselito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

As investigações continuam, com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas e esclarecer todos os detalhes do esquema fraudulento.