A Polícia Civil de Goiás prendeu na terça-feira (24) um homem em Goiânia , suspeito de ter estuprado uma mulher após um acidente de trânsito . O crime ocorreu no domingo (22), quando a vítima colidiu com o carro do suspeito , e eles combinaram a reparação dos danos.

O homem convenceu a mulher a acompanhá-lo até um despachante, sob o pretexto de consertar a placa do veículo. No entanto, durante o trajeto, ele desviou o caminho e a levou para uma propriedade sua, onde cometeu o crime.

Segundo o relato da vítima à polícia, o agressor a forçou a se despir e a manter silêncio, antes de cometer o ato sexual.





A vítima também afirmou que o homem exigiu que a relação sexual fosse repetida seis vezes.

A prisão preventiva do suspeito foi expedida recentemente. Ele foi detido e responderá pelo crime de estupro, cuja pena varia de seis a dez anos de reclusão.

