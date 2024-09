Reprodução O ministério também enfatiza a necessidade de manter atenção especial ao ambiente





O Brasil registrou um aumento de 16% nos acidentes com animais peçonhentos em 2023, totalizando mais de 340 mil casos, de acordo com o Ministério da Saúde . O órgão destacou sua preocupação com os acidentes provocados por serpentes, enfatizando a importância da produção de soros antiveneno pelo Instituto Butantan para o tratamento desses casos.



Entre as orientações do ministério estão medidas preventivas como o uso de calçados fechados, a atenção redobrada ao ambiente e cuidados ao caminhar em áreas de risco.

O ministério alertou para a gravidade dos acidentes com serpentes, classificando-os como uma questão de saúde pública que afeta especialmente as populações economicamente vulneráveis, em regiões tropicais e subtropicais.

"Os acidentes provocados por serpentes representam uma séria preocupação de saúde pública em muitos países de regiões tropicais e subtropicais, incluindo os países da América Latina", informou o órgão, ressaltando a necessidade de cuidados específicos para evitar esse tipo de incidente.

Entre as recomendações para prevenir picadas de cobras, estão a utilização de calçados fechados e a evitação de contato com buracos ou ocos de árvores.

Cuidados



Caso ocorra uma picada, o Ministério da Saúde orienta os primeiros socorros adequados, que incluem lavar a área afetada com água e sabão, manter a área da picada em uma posição confortável e buscar atendimento médico imediato.

A pasta destaca que é essencial evitar o uso de substâncias como álcool ou vinagre no local da picada e não aplicar torniquetes, pois essas práticas podem agravar a situação.

As autoridades reiteram a importância de seguir essas instruções para minimizar os riscos de complicações graves, reforçando a necessidade de atendimento rápido e adequado em caso de acidentes com animais peçonhentos.

