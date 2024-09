Ascom PC Mulher tentou entrar no presídio com maconha no ânus





Uma mulher, que não teve seu nome revelado, foi presa em flagrante por tráfico de drogas ao tentar entrar no Complexo Penitenciário de Serrinha , na Bahia , com maconha escondida em seu corpo na última terça-feira (3).

A droga foi detectada por um scanner na região pélvica da mulher, que estava visitando um detento na unidade de segurança máxima. Após a descoberta, ela foi presa e autuada na delegacia local.

Segundo a Polícia Civil, a mulher tentou enganar as monitoras, alegando problemas de saúde para evitar uma revista mais detalhada.





No entanto, ela foi levada ao Hospital Municipal de Serrinha sob escolta policial, onde foi confirmado que a mulher escondia maconha em sua região íntima com a intenção de entregá-la a um preso.

Após a descoberta, ela foi submetida a um exame de corpo de delito e permanece sob custódia da Justiça.

