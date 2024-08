Reprodução A prática do "Tigrinho" é perigosa porque é completamente fora do controle das autoridades





Maria Eduarda Souza, de 34 anos, foi morta a facadas em Campo Grande, Mato Grosso, após uma discussão que teria sido provocada pelo jogo de apostas conhecido como " Tigrinho ".

O principal suspeito do crime, Douglas Mikael Teles de Souza Gabilani, teria iniciado uma briga com a vítima por causa de uma aposta, levando ao esfaqueamento fatal.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas confirmaram a morte de Maria Eduarda no local. O suspeito do crime está foragido, e a polícia segue investigando o caso.

O jogo do "Tigrinho" é uma modalidade de aposta ilegal que se popularizou em diversas regiões do Brasil. Trata-se de um jogo de azar, onde os participantes apostam em números ou figuras, na expectativa de acertar a combinação vencedora, o que pode resultar em prêmios em dinheiro.

Embora possa parecer uma atividade inofensiva, o jogo do "Tigrinho" está associado a diversos problemas sociais, incluindo o endividamento de famílias, desavenças pessoais, e, em casos extremos, violência.

A prática do "Tigrinho" é perigosa porque é completamente fora do controle das autoridades, o que impede qualquer tipo de regulamentação ou fiscalização. A falta de regras claras e a impossibilidade de recorrer à justiça em casos de fraude ou violência associada às apostas criam um ambiente propício para crimes.





Além disso, o jogo pode levar ao vício, comprometendo a renda das famílias e gerando conflitos entre os participantes.

A polícia de Campo Grande está intensificando as buscas para localizar Douglas Mikael, que permanece foragido desde o incidente.

