Reprodução Segundo relato da vítima, que preferiu não ser identificada, os ataques começaram na frente dos filhos do casal





Na última quinta-feira (15), em Cariacica (ES), um homem de 28 anos agrediu a esposa, de 33 anos, dona de um salão de beleza, e ainda cortou seu cabelo e sobrancelha, pedindo que o crime fosse filmado. O agressor foi preso pela polícia sob acusações de lesão corporal qualificada, ameaça, injúria real e desacato a funcionário público.

Segundo relato da vítima, que preferiu não ser identificada, os ataques começaram na frente dos filhos do casal, logo pela manhã. Ela foi agredida com socos na cabeça e, em seguida, levada até a casa de um parente do marido, onde teve o cabelo raspado.

A violência, de acordo com a mulher, foi motivada por ciúmes, após o homem ver conversas antigas no celular dela.

“Como ele tinha quebrado o meu telefone no domingo, ele pegou, arrumou outro, cadastrou meu e-mail e, então, vieram coisas antigas de quando eu era solteira, de quando não tinha filho. Então, ele foi pegando prints e alegando que tinha traído ele”, disse a vítima em entrevista ao G1.





Polícia foi acionada



A polícia foi acionada pela mulher, e o agressor foi detido. Ela ainda revelou que essa não foi a primeira vez que sofreu agressões físicas e verbais do marido, tanto que já havia solicitado medidas protetivas contra ele.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp