Polícia Militar Carro estava cheio de dinheiro

A Polícia Militar do Maranhão descobriu durante uma operação uma grande quantia de dinheiro no porta-malas de um carro abandonado nesta terça-feira (30). O veículo, um modelo Clio, estava estacionado há cerca de 10 dias em frente a um condomínio no bairro Renascença, em São Luís.

A descoberta foi feita após moradores da área se manifestarem sobre o abandono do carro, levando à intervenção das autoridades. Quando os policiais abriram o porta-malas, encontraram maços de notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200, totalizando um valor que ultrapassa R$ 1 milhão.

Entre os maços, um único bolo de notas foi encontrado com a quantia de R$ 50 mil. As outras cédulas estavam espalhadas e soltas dentro do veículo, acondicionadas em caixas e mochilas.

Os agentes de segurança pública recolheram o dinheiro, que foi dividido em três sacos para transporte seguro até a delegacia. No local, as notas serão submetidas a um processo de contagem detalhada para confirmar o valor exato da apreensão.





Investigação

A Polícia Civil está agora encarregada de investigar o caso. As autoridades buscarão determinar quem abandonou o carro e como a quantia foi parar no veículo.

A investigação também se concentrará em descobrir a origem das notas e qualquer possível vínculo com atividades ilícitas. Até o momento, nenhuma hipótese foi descartada pelos investigadores.

Duas mulheres foram vítimas de tentativas de assalto em um intervalo de menos de 15 minutos em Belo Horizonte (MG) Reprodução / X O primeiro incidente aconteceu no bairro Glória, às 6h15. Reprodução / X Uma mulher de 27 anos foi abordada por dois criminosos que anunciaram o assalto. Reprodução / X A vítima se recusou a entregar seus pertences, iniciando um confronto com os assaltantes Reprodução / X Durante a briga, um transeunte, cuja identidade não foi revelada, interveio Reprodução / X Ele lutou com os criminosos, conseguindo afastá-los com golpes Reprodução / X Os ladrões tentaram fugir, mas enfrentaram problemas com a moto, que não ligou Reprodução / X Um dos assaltantes, mancando, foi forçado a abandonar o local a pé enquanto o outro empurrava a moto Reprodução / X





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.