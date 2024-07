Reprodução/RedeTV! Familiares se revoltaram e bateram no motorista do Porsche





Uma cena de violência ocorreu nesta segunda-feira (29) no 48º Distrito Policial, na Cidade Dutra, quando amigos e familiares de Pedro Figueiredo, um motociclista que morreu em um atropelamento, agrediram Igor Ferreira Sauceda, o motorista do Porsche amarelo suspeito de ter causado o acidente. O confronto aconteceu logo após o acusado deixar a delegacia, onde estava sendo investigado.

Os parentes, enfurecidos pela morte de Pedro, de 21 anos, cercaram e atacaram Igor com chutes e socos. "Assassino!", gritavam os parentes da vítima, enquanto o pai, em um desabafo, exclamou: “Mataram meu filho, seu bando de bandido”.

Pedro Figueiredo foi atropelado por um Porsche amarelo na Avenida Interlagos. Após o impacto, o motociclista foi levado ao Hospital do Grajaú, mas não sobreviveu aos ferimentos.





O caso

Imagens de uma câmera de segurança mostram Igor correndo atrás da moto, pouco antes do atropelamento. O Porsche, em alta velocidade, colidiu com a moto e em seguida bateu contra um muro de um canteiro.

Testemunhas afirmaram que o acusado havia alegado ter sido “fechado” por Pedro antes do acidente, mas uma das pessoas presentes questionou: “Você matou o cara da moto por causa do retrovisor do seu carro”. O motorista, por sua vez, negou essa alegação.

O teste do bafômetro realizado com Igor deu negativo para álcool. O motorista, que foi preso em flagrante, passará por audiência de custódia nesta terça (30). A Polícia Civil quer converter a prisão para preventiva.



Acidente aconteceu na Avenida Interlagos Reprodução/TV Globo Carro de luxo ficou destruído Reprodução/TV Globo Moto ficou aos pedaços Reprodução/TV Globo





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp