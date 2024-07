Reprodução Homem foi baleado em São Paulo





Um homem de 27 anos foi vítima de um tiro disparado por dois criminosos na estação São Joaquim, da linha 1-azul do metrô de São Paulo. O crime ocorreu na última sexta-feira (26). Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima foi abordada pelos assaltantes na entrada da estação.

Após uma breve briga, a vítima caiu no chão, e um dos criminosos disparou a arma. O homem conseguiu se levantar e tentou fugir, mas foi novamente atingido.

Os agentes de segurança do metrô ouviram o disparo e rapidamente correram para socorrer a vítima, que foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Explicações das autoridades

O Metrô de São Paulo informou que está colaborando com a polícia para esclarecer o ocorrido e já entregou as imagens das câmeras de segurança aos investigadores. A Polícia Civil do 8° DP (Brás) registrou o caso como tentativa de latrocínio.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os criminosos inicialmente pediram o celular da vítima, que foi entregue. No entanto, ao exigirem a mochila e serem recusados, iniciou-se a briga que culminou no disparo. Os assaltantes conseguiram fugir levando o celular.

A investigação segue em andamento para identificar e capturar os criminosos envolvidos.





