Reprodução/redes sociais Homem foi rendido dentro de box de crossfit no Rio de Janeiro

Um homem foi assaltado enquanto treinava em uma academia (box) de crossfit no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (24). O crime ocorreu por volta das 22h20 e foi cometido por dois homens que usavam capacetes. Pelo menos um deles estava armado.

A abordagem foi capturada por uma câmera de segurança do estabelecimento, localizado na Rua Borda do Mato, no Grajaú, parte da zona norte do Rio de Janeiro.

As imagens mostram a vítima sentada em uma bicicleta, mexendo no celular. Em seguida, um dos assaltantes, usando capacete vermelho, exige o celular e a chave da moto da vítima. Outro criminoso, com capuz preto e capacete branco em uma das mãos, entra e vasculha a recepção do box.

Veja o vídeo abaixo:









A vítima foi forçada a desbloquear o próprio celular. "Qual a senha, desgraçado?", gritou o bandido durante a ação. Um minuto após a abordagem, um dos assaltantes manda a vítima deitar no chão. O bandido também pergunta se há outras pessoas no local, mas a vítima nega e diz estar sozinha. Às 20h21, os criminosos deixam o local.





Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para identificar os envolvidos no crime.

