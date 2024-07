O youtuber Fidias Panayiotou está sendo investigado por postar vídeo na internet ensinando as pessoas a burlar normas no Japão. Ele conta como conseguiu viajar de trem e ficar num hotel cinco estrelas sem gastar dinheiro, por exemplo. Reprodução: Flipar

Muitos cidadãos japoneses, indignados, se manifestaram publicamente pedindo a prisão do youtuber, que é natural do Chipre, uma ilha ao sul da Turquia, no Mediterrâneo. Reprodução: Flipar

Casos como esse só jogam lenha na fogueira da atual onda de imigração no Japão, que vem sendo a saída encontrada pelo governo para suprir as demandas nas empresas. O problema é que a população do Japão está caindo e foi preciso abrir as portas para estrangeiros para dar conta das necessidades do país. Reprodução: Flipar

Entretanto, o Japão é um país onde as pessoas têm uma educação avançada, costumes que zelam por limpeza, honestidade e correção. Questões que, para os cidadãos japoneses, muitas vezes não são respeitadas por pessoas que chegam de fora. Reprodução: Flipar

A queda populacional no Japão - que atinge o país há mais de uma década - fez com que o país liberasse a entrada de imigrantes com uma intensidade sem precedentes. Em 2023, a população do Japão caiu em todas as 47 províncias pela primeira vez, enquanto o número de residentes que chegaram do exterior atingiu um recorde de alta, alcançando quase 3 milhões de pessoas Reprodução: Flipar

Muitos chegam justamente para preencher vagas no mercado de trabalho. Em 2023, o número de empregados estrangeiros atingiu um recorde de 2,04 milhões, um crescimento de 12,4% em relação a 2022. Reprodução: Flipar

Para o mercado de trabalho, o Japão busca principalmente empregados de linha de montagem, construção civil, colheita de vegetais e cuidados com idosos. Reprodução: Flipar

No Japão, a eficiência do sistema de saúde proporciona uma elevada expectativa de vida. E muita gente chega a 90 ou até 100 anos. Daí a alta demanda por cuidadores. Reprodução: Flipar

O Japão precisará de 6,74 milhões de trabalhadores estrangeiros em 2040 para conseguir atingir suas metas de crescimento. É o que aponta um estudo da Agência de Cooperação Internacional do Japão. Reprodução: Flipar

A imigração tem sido tão intensa que é comum encontrar avisos em diversas línguas nas ruas. Na cidade de Oizumi, por exemplo, 1/5 dos 42 mil habitantes são estrangeiros. A estação de trem tem placas em português, espanhol, chinês, coreano é inglês, além do japonês. Reprodução: Flipar

Com o envelhecimento da população - e o crescimento das aposentadorias- os sistemas de saúde e previdenciários ficam sobrecarregados, enquanto o grupo economicamente ativo é menor. Reprodução: Flipar

O número de casamentos também está despencando. Em 2023, foram 489.281 . Uma redução de 5,9% em relação a 2022. Foi a primeira vez em 90 anos que o número de uniões ficou abaixo de 500 mil. Reprodução: Flipar

Mais de 2/3 das pequenas e médias empresas no Japão sofrem com escassez de mão-de-obra. Por isso, um relatório da Teikoku Databank apontou recorde em 2023 no número de concordatas causadas por falta de funcionários qualificados. Reprodução: Flipar

Em 2023, o governo anunciou US$ 25 bilhões em investimentos visando ao aumento da taxa de fertilidade. Reprodução: Flipar

O pacote inclui pagamentos mensais a famílias tendo como base o número de filhos, licença paternidade e redução de custos de partos e de tratamentos de saúde para crianças. Reprodução: Flipar