Suyany Breschak, conhecida por se apresentar como "cigana" nas redes sociais, ganhou notoriedade por compartilhar simpatias amorosas, superstições e divulgar trabalhos espirituais em suas plataformas online.

Seu perfil é marcado por ensinamentos de rituais e simpatias, especialmente no âmbito amoroso, alcançando uma considerável audiência no Instagram.

Recentemente, veio à tona uma revelação envolvendo Suyany e uma dívida de R$ 600 mil referente a trabalhos espirituais realizados para uma pessoa identificada como Júlia.

Esse acontecimento trouxe à tona aspectos da vida pessoal da “cigana”, que é mãe de dois filhos pequenos e ostenta luxos em suas redes sociais.

No entanto, o perfil público de Suyany tomou um rumo controverso com a divulgação de um conflito judicial.

Em uma de suas publicações, ela mencionou a resolução de uma questão na Justiça, destacando seu papel como mentora espiritual de Júlia. Esse contexto ganhou ainda mais atenção após o crime do “Brigadeirão”.

O caso envolve Suyany como figura central. Ela é acusada de ser a mandante, que resultou na morte do empresário Luiz Marcelo Ormond em seu apartamento.

As suspeitas recaem sobre ela orientar Júlia na execução desse assassinato, levantando questões sobre sua influência e possível envolvimento no ocorrido.

As investigações revelaram imagens de câmeras que mostram o casal conversando no dia do crime, além de indícios relacionados ao brigadeirão, que é apontado como o método utilizado para cometer o assassinato.

Júlia, após prestar depoimento, foi liberada, porém permanece como suspeita de ter cometido o crime sob orientação de Suyany. Diante desses acontecimentos, Breschak segue presa, enquanto ocorre investigação.

Ela também foi acusada pelo ex-marido, Orlando Ianovich Neto, de ser uma mulher “perigosa” e tê-lo sequestrado enquanto eram casados. Ele prestou depoimento à Polícia Civil. Os dois ficaram juntos por 14 anos e possuem dois filhos.

