Agência Brasil Parada LGBT também contou com a presença de criminosos





No último domingo (2), a Polícia Civil prendeu um homem de 41 anos na Avenida Paulista, em São Paulo, durante a Parada LGBTQIA+. O homem foi encontrado com 179 cartões bancários furtados de participantes do evento, além de quatro máquinas de cartões. Ele foi encaminhado ao 78° Distrito Policial, localizado no bairro dos Jardins.

Além desse caso, policiais civis, disfarçados na Praça Roosevelt, prenderam um homem e duas mulheres por furto de celulares. Os agentes testemunharam o momento em que os três suspeitos estavam cometendo o crime.

Ao abordar o trio, foram encontrados oito celulares na bolsa dos suspeitos e mais dois aparelhos durante a revista. Questionados sobre a origem dos eletroeletrônicos, os suspeitos não souberam responder. Eles foram levados à delegacia, onde uma das vítimas foi localizada e conseguiu recuperar seu celular.

Durante o processo, uma das mulheres presas apresentou um documento falso, e a polícia descobriu que ela era uma fugitiva da justiça de Goiás. O trio foi preso e responderá pelos crimes de furto, receptação e uso de documento falso.

Outras cinco pessoas também foram detidas por furtos de celulares durante o evento. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foram registrados 342 furtos em 2023, enquanto em 2024 o índice reduziu para 255.

