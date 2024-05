Instagram O publicitário Yuri Henrique Gabriel Santos de Castro morreu aos 23 anos





O publicitário Yuri Henrique Gabriel Santos de Castro, de 29 anos, sofreu uma queda fatal de um prédio de seis andares no Centro de São Paulo, no dia 22 de abril, após sair de uma sauna gay. O caso ocorreu nas proximidades do Largo do Arouche, onde a vítima foi encontrada sem roupa no dia seguinte.

Ele foi levado à UPA Vergueiro, mas não resistiu aos graves ferimentos, morrendo por politraumatismo e choque hipovolêmico. Câmeras de segurança da área capturaram o momento da queda, fornecendo elementos visuais importantes para a investigação.

A Polícia Civil concluiu que a morte de Yuri foi acidental, descartando a hipótese de suicídio. Atualmente, o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) aguarda o laudo toxicológico para determinar se ele estava sob efeito de substâncias químicas no momento do acidente.

Investigadores dizem que o laudo pode esclarecer as circunstâncias que levaram queda do rapaz.

Yuri estava hospedado no Hotel Chilli, de onde fugiu sem pagar a conta. Na noite do incidente, ele havia visitado uma sauna gay acompanhado de um amigo antes de retornar ao hotel.

A família da vítima questiona as circunstâncias que envolveram sua morte, incluindo a atuação do segurança do hotel no caso.

Essa não é a primeira vez que o Hotel Chilli está envolvido em um incidente desse tipo; em 2023, outra pessoa morreu no local devido a uma overdose de drogas.

Em nota, o hotel afirmou que “Yuri saiu de suas dependências às 4:25, vindo a falecer horas depois e que o estabelecimento "está colaborando com as investigações, sendo que todas as informações serão entregues à polícia".

O estabelecimento ainda negou que tenha ocorrido responsabilidade por parte dos seus funcionários, descartando “qualquer agressão ou ato contundente em face do hóspede”.

As investigações continuam enquanto as autoridades aguardam os resultados dos exames toxicológicos.

