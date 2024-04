Reprodução: Instagram Jovem foi visto pela última vez às 04h25 do dia 22 de abril

A morte do publicitário Yuri Castro, de 23 anos, que ocorreu após a saída de uma sauna gay na região da Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, na última segunda-feira (22), está sendo investigada pela Polícia Civil. O caso foi registrado no 3° DP (Campos Elíseos).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Yuri foi resgatado na Rua General Osório, que fica a cerca de 1 quilômetro de distância da sauna. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à Unidade Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro.

A SSP não informou se Yuri apresentava sinais de violência nem o que ocasionou a morte do jovem.

“Exames periciais foram solicitados e estão sendo elaborados. Tão logo forem finalizados, serão analisados pela autoridade policial”, afirmou a SSP.



O que diz o estabelecimento?

A Sauna Chilli, local em que Yuri estava antes de morrer, lamentou a morte do jovem e afirmou estar "apurando todos os acontecimentos”. O estabelecimento confirmou que o rapaz esteve no local e saiu de lá às 04h25 do dia 22 de abril.

Ao Metrópoles, o proprietário da Sauna Chilli, Douglas Drumond, disse que “tudo o que temos a dizer já foi dito” e que “estamos exaustos”. O local nega envolvimento com a morte de Yuri.

