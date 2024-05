Reprodução Homem foi carregado pela polícia até a viatura





Um episódio de violência chocou a população de Rio Sono nesta segunda-feira (27), após um policial militar ser flagrado agredindo um homem durante a tentativa de separar uma briga.

O incidente ocorreu durante um jogo de futebol no fim de semana e foi registrado em vídeo, amplamente divulgado nas redes sociais.

Segundo informações da Polícia Militar, o agente envolvido na agressão foi afastado de suas funções e um processo administrativo foi aberto para investigar seu comportamento.

O vídeo mostra dois homens aparentemente embriagados em uma briga no chão, enquanto outras pessoas tentam apartar a confusão.

Ao se aproximar da cena, um dos policiais desfere um chute na cabeça de Luis Fernando Gama, de 34 anos, que desmaia imediatamente.

Familiares e amigos da vítima alegam que a ação do policial foi desproporcional e planejam levar o caso para a Corregedoria da Polícia Militar.

Após o incidente, Luis Fernando foi conduzido à delegacia, acompanhado de seu tio, e posteriormente encaminhado ao hospital para receber atendimento médico. Após avaliação, ele foi liberado para retornar para casa.

A Polícia Militar informou que está colaborando com as investigações e que tomará as medidas cabíveis após a conclusão do processo administrativo.

Confira o vídeo:







Nota da PM à imprensa

A Polícia Militar do Estado do Tocantins esclarece que ao tomar conhecimento do fato ocorrido na cidade de Rio Sono, na noite do sábado, 25 de maio, determinou abertura de procedimento administrativo para apurar as circunstâncias e condutas individuais de todos os envolvidos na ocorrência registrada em vídeo.

Na ocasião, a Polícia Militar do Tocantins reforça seu compromisso com a lei, a ordem e a ética, e o compromisso de proteger e garantir o bem-estar da população tocantinense.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.