PM atirou em policial civil durante confusão em São Paulo

Um policial militar que estava de folga atirou contra um agente da polícia civil na tarde desta sexta-feira (24), na rua Irmã Carolina, no Belenzinho, localizada na Zona Leste de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo , o PM estava passando pelo local quando viu uma discussão entre três pessoas - um dos envolvidos era um policial civil de 37 anos, que estava armado.

A SSP informa que o policial civil apresentava sinais de embriaguez e teria partido para cima do PM ao ser abordado. Imediatamente, o policial militar interveio, atirando na perna do homem.

A vítima foi levada ao Hospital Santa Casa. Além do atendimento, o policial civil passou por exame toxicológico e de embriaguez. Ele estava afastado de suas funções por motivos médicos.

Corregedoria acompanha

As armas dos dois policiais foram apreendidas para serem periciadas. O caso foi registrado como lesão corporal no 30° DP (Tatuapé). A Corregedoria da Polícia Civil e a Polícia Militar acompanham a investigação.



