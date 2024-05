Reprodução Márcio é apontado como membro do PCC





Na madrugada de quarta-feira (2), a Polícia Militar de São Paulo matou Márcio Silva de Oliveira, de 40 anos, conhecido como Fatioli, e Lucas Rodrigues Gomes.

Oliveira era suspeito de ser um dos principais chefes do PCC (Primeiro Comando da Capital). A polícia encontrou um fuzil, um colete balístico, uma mochila, um revólver e uma pistola no carro em que os suspeitos estavam.

De acordo com o governo de São Paulo, Oliveira desempenhava o papel de "resumo" no grupo, sendo responsável por compartilhar informações da cúpula com outros membros do PCC.

A operação resultou na morte de Oliveira e Gomes, ambos abatidos em um confronto com a Polícia Militar.

Após as mortes, a escola de samba Vai-Vai usou as redes sociais para lamentar a perda. A homenagem, que gerou grande repercussão negativa, foi rapidamente apagada, segundo informações da Folha de S.Paulo.



A agremiação esclareceu que Oliveira e Gomes não faziam parte da direção da escola, embora frequentassem os ensaios. A Vai-Vai também negou ter recebido dinheiro de Oliveira.

No ano passado, documentos revelaram que a Polícia Civil de São Paulo identificou a Vai-Vai como um espaço associado a um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC.

O processo, que envolve o então diretor financeiro e conselheiro da agremiação, Luiz Roberto Marcondes Machado de Barros, conhecido como Beto da Bela Vista, está em segredo de justiça. Tanto Barros quanto a Vai-Vai negam as acusações.

A escola de samba, que conta com milhares de membros cadastrados, destacou que muitos de seus membros são policiais, reiterando a ausência de envolvimento com atividades ilícitas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp