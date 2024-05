Reprodução/TV Globo Carlos André Pedroni se apresentou para a polícia





Carlos André Pedroni de Oliveira se entregou nesta quarta-feira (22) à Polícia Civil em Barueri para prestar depoimento sobre o caso em que é acusado de estar dirigindo o carro de luxo envolvido em um atropelamento durante um racha na Grande São Paulo. O incidente ocorreu na última segunda-feira (20) em Alphaville, deixando duas pessoas feridas.

Segundo informações da polícia, uma moto em que estavam as vítimas foi atingida em cheio por um carro em alta velocidade durante a disputa de racha.

Maria Graciete Alves da Silva, de 36 anos, estava na garupa e teve sua perna amputada devido aos ferimentos. O condutor da moto também ficou ferido e ambos permanecem internados para tratamento médico.

Os motoristas envolvidos na corrida ilegal não prestaram socorro às vítimas e fugiram do local do acidente.

Na última terça-feira (21), o dentista Roberto Viotto, conhecido por atender pessoas famosas, prestou depoimento às autoridades.

Ele é apontado como um dos possíveis participantes do racha, porém sua defesa alega que ele não estava envolvido no evento e soube do ocorrido apenas pela imprensa.

Por sua vez, Carlos André Pedroni de Oliveira ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto.

Enquanto isso, motociclistas se reuniram e foram até o 2º Distrito Policial de Barueri para protestar, exigindo mais segurança no trânsito e justiça para as vítimas do acidente.

As investigações sobre o caso continuam em andamento pela Polícia Civil de Barueri, com o objetivo de esclarecer todos os detalhes e responsabilizar os envolvidos.

