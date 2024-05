Reprodução Onix não obedeceu ordem de parada





Nesta quarta-feira (22), uma perseguição policial resultou na morte de quatro pessoas no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. A polícia já identificou três das vítimas: os soldados do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas Bruno Paulo da Silva e Bruno William Batista de Souza, ambos de 30 anos, e um dos perseguidos, Hugo Damasceno, também de 30.

Os soldados Bruno Paulo e Bruno William eram casados e deixaram filhos. Bruno Paulo deixa esposa e dois filhos, de 15 e 2 anos, enquanto Bruno William deixa esposa e um filho de 4 anos.

A perseguição começou na Linha Vermelha, na altura de Duque de Caxias, quando o motorista de um Chevrolet Onix desobedeceu a uma ordem de parada da polícia.

A intensa corrida policial percorreu aproximadamente 27 quilômetros, passando pelas ilhas do Governador e do Fundão, atravessando a Maré e o Caju, e seguindo pelo Elevado Paulo de Frontin e pelo Túnel Rebouças.

Na saída para o Jardim Botânico, ambos os veículos capotaram, resultando na morte imediata dos quatro ocupantes.

Durante as investigações no local, a polícia não encontrou entorpecentes ou armas no Onix. No entanto, a perícia analisará roupas e uma tenda encontrados na cena.

O carro, que apresentava uma marca de tiro na porta e estava sem o para-choque dianteiro, também passará por uma análise para verificar se o veículo era clonado. A viatura da PM, que capotou junto com o Onix, perdeu a parte de cima no acidente.

A trágica perseguição, que começou na Linha Vermelha e terminou no Jardim Botânico, destacou a gravidade das operações policiais e suas consequências.

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes e circunstâncias que levaram ao acidente e às mortes.

