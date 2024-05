Reprodução Onix não obedeceu ordem de parada

Uma perseguição policial de 27 quilômetros teve um desfecho trágico na madrugada desta quarta-feira (22) no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro, resultando na morte de 4 pessoas.



Os falecidos incluem 2 policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e os 2 ocupantes do veículo perseguido, um Onix vermelho.

A perseguição teve início na Linha Vermelha, na altura de Duque de Caxias, após o Onix desobedecer a uma ordem de parada.

Em uma intensa corrida, os veículos percorreram as ilhas do Governador e do Fundão, atravessaram a Maré e o Caju, adentraram o Elevado Paulo de Frontin e acessaram o Túnel Rebouças, cruzando suas 2 galerias.

No trecho de saída para o Jardim Botânico, tanto o Onix quanto a viatura capotaram, resultando na morte imediata dos 4 ocupantes.

Uma perícia inicial realizada no local não encontrou armas ou drogas no veículo Onix. Na mala do carro foram encontradas roupas e uma tenda, itens que passariam por uma análise mais detalhada.

A Rua Jardim Botânico permaneceu interditada por aproximadamente 3 horas. Às 6h20, ambos os sentidos da via foram liberados para o tráfego.

