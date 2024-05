Reprodução Ex-namorado matou Yasmin





Yasmin Santos de Queiroz, de 25 anos, foi assassinada em Miracatu, no interior de São Paulo, no último domingo (12), e uma câmera de segurança filmou o momento em que o mecânico João Carlos de Oliveira, de 29, cometeu o crime. O rapaz já tinha matado Francisco Xavier Marques, de 60, pai da ex-namorada.

A cena mostra João sem camisa, segurando uma arma e indo na direção de Yasmin, que demonstrava muito medo. É possível escutar gritos do criminoso, afirmando: “Já matei seu pai, agora é você”. Em seguida, há sons de tiros e João pedindo “desculpa”.

Na sequência, o mecânico pegou um carro Volkswagen Gol e fugiu do local. Ele desrespeitou uma decisão judicial, pois Yasmin tinha medida protetiva contra o ex-namorado.

A polícia encontrou o mecânico e o prendeu na madrugada da última segunda-feira (13). Ele relatou aos policiais que não se recorda de ter atirado contra a ex-namorada e o ex-sogro.

A Polícia está com as imagens da câmera de segurança e irá incluir a cena no inquérito. Além de ter atirado em Yasmin, João também agrediu a ex-sogra, que assistiu ao crime, segundo o delegado Carlos Eiras, responsável pela investigação do caso, em entrevista ao jornal Metrópoles .

João deve ser indiciado por feminicídio, homicídio e lesão corporal. O delegado já pediu a prisão temporária do acusado.

