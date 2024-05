Reprodução: Redes Sociais Pai e filha foram assassinados dentro de casa

Um homem de 60 anos, e a filha, de 25, foram mortos a tiros dentro de casa, no último sábado (11), pelo ex-namorado da jovem. O suspeito fugiu de carro. O crime foi testemunhado pela esposa e mãe das vítimas. O caso aconteceu Miracatu, no interior de São Paulo , e foi registrado como feminicídio, violência doméstica e homicídio.

O boletim de ocorrência (BO) diz que policiais militares encontraram Francisco Xavier Marques de Queiroz caído em um corredor, próximo do corpo da filha, Yasmin Santos de Queiroz.

A rua Joaquim Pedroso, no Centro da cidade, foi o local onde os disparos aconteceram. O ex-namorado, um mecânico de 29 anos, é considerado suspeito pela polícia. A mulher que foi vítima tinha uma medida protetiva contra ele, segundo informações do g1.

A mãe de Yasmin e esposa de Francisco estava em casa no momento do crime. Ela contou à polícia que eles estavam deitados quando o ex-namorado da filha chegou, arrombou a porta e entrou na casa da família.

Segundo a mulher, o esposo foi o primeiro a ser morto. Ao ouvir a porta sendo arrombada, a esposa foi até o local verificar o que tinha acontecido, quando encontrou com o atirador e viu o marido baleado com três tiros.

Em seguida, o criminoso levou a jovem de 25 anos até o quintal e também atirou três vezes nela. Após o assassinato, o homem fugiu de carro. O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado e realizou a perícia no local do crime.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .