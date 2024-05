Reprodução Motorista do Porsche será levado para o presídio de Tremembé





Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche envolvido em um acidente que resultou na morte de Ornaldo da Silva Viana, teve autorização judicial para transferência prisional de Guarulhos para Tremembé. A mudança foi solicitada pela defesa do empresário devido a ameaças que ele teria recebido.

Fernando é réu em um processo por homicídio doloso eventual e lesão corporal grave, relacionados ao acidente ocorrido quando ele atingiu 114,8 km/h na traseira do veículo de Ornaldo, em uma via com limite de velocidade de 50 km/h na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, em São Paulo.

No momento da prisão, ele negou ter ingerido álcool, embora não tenha sido realizado o teste do bafômetro pela polícia.

Segundo o Portal UOL, o motivo da transferência prisional para Tremembé, conhecida por abrigar presos de crimes notórios, foi alegado pela defesa de Sastre como uma medida para garantir sua segurança diante das ameaças que teria recebido após o acidente.

Fernando foi matriculado no sistema prisional sob o número 1.370.592-6 e estava fichado no Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos, em uma área destinada a detentos ameaçados e autores de crimes de repercussão.

Seu perfil indica que possui curso superior incompleto, orientação sexual heterossexual, religião espírita e ocupação como comerciante.

A transferência para Tremembé, conhecida por abrigar presos de crimes notórios e indivíduos com formação superior, é uma medida que visa a segurança de Sastre durante o cumprimento de sua pena.

A defesa do empresário argumentou que Tremembé ofereceria um ambiente mais seguro para ele, considerando as ameaças que teria recebido enquanto estava detido em Guarulhos.

