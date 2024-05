Reprodução/Instagram Luis Felipe morreu aos 27 anos





No último domingo (5), o professor de educação física Luis Felipe do Nascimento, de apenas 27 anos, foi assassinado na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. O jovem foi vítima de um assalto enquanto deixava um luau na madrugada.

Segundo relatos, Luis estava acompanhado de sua namorada quando foram abordados por assaltantes. Preocupado com a segurança da companheira, o rapaz entrou em confronto com os criminosos quando percebeu que eles exigiam o celular dela.

A jovem não tinha o aparelho consigo, o que teria motivado a reação do professor para protegê-la.

A situação se intensificou quando os bandidos dispararam dois tiros contra Luis Felipe. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta segunda-feira (6).

“Eu te amei tanto, cuidei tanto de você, mas não foi o suficiente para te manter do meu lado, aqui comigo. Queria tanto que você me acordasse desse pesadelo, que nada disso fosse verdade. Eu sempre vou te amar, meu anjinho. Olhe por mim aí de cima, esteja sempre comigo, seja minha força para eu aguentar essa vida sem você. Eu te amo tanto. Sempre será o amor da minha vida”, escreveu Vica Mendes, namorada da vítima.

Falta de transparência

Familiares do professor denunciaram falta de transparência por parte do hospital em relação ao estado de saúde de Luis Felipe.

Sua mãe, Antônia Edivânia, afirmou que o filho já havia falecido no domingo, mas o hospital não fez o devido comunicado à família e não autorizou que eles vissem o corpo.

A Secretaria da Saúde ainda não se pronunciou sobre o ocorrido, enquanto a Polícia Militar já registrou a ocorrência na 9ª DP, do Catete, e dará início às investigações para identificar os responsáveis pelo crime.

