Reprodução/TV Globo A ligação da mulher com a fuga de Mossoró foi resultado de um desdobramento da investigação que apreendeu drogas na região metropolitana do Ceará

A Polícia Federal (PF) do Ceará prendeu uma mulher suspeita de de ter ajudado os ex-fugitivos do Presídio Federal de Mossoró. A prisão da jovem de 21 anos aconteceu no município de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, na sexta-feira (26).

Entenda o caso

Inicialmente, a mulher foi presa em 21 de fevereiro desse ano, quando a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE) investigava a fuga de Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento na cidade cearense. Na época, ela estava em uma casa onde foram apreendidos 24kg de maconha, uma pistola e munições em uma residência em Aquiraz.

Naquele momento, a jovem foi encaminhada ao 4º Núcleo Regional de Custódia e Inquéritos, em Caucaia, sendo solta pelo juiz, que aplicou medidas cautelares.

A Promotoria de Justiça auxiliar do 4º Núcleo de Custódias e Inquéritos de Caucaia entrou com um recurso junto Tribunal de Justiça do Ceará. O órgão reverteu a decisão anterior que havia concedido liberdade provisória e decretou a prisão preventiva da investigada.

“A partir dos objetos apreendidos, foi confirmada a participação efetiva da mulher dentro do grupo criminoso”, afirmou a Polícia Federal à impensa.