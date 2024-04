Reprodução/redes sociais Empresária foi presa





Na última sexta-feira (12), a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, em Vila Planalto (DF), conduziu uma operação que resultou na prisão preventiva de Simone Miranda, de 37 anos. A empresária é acusada de manter um relacionamento íntimo com um adolescente de apenas 13 anos.

Segundo o Metrópoles, as investigações revelaram que Simone, que é vizinha do adolescente, utilizava presentes como perfumes, roupas e jogos eletrônicos para sustentar o relacionamento amoroso com o menor.

Essa situação foi percebida pelos pais do jovem, que notaram uma mudança significativa em seu comportamento, além de estranharem os objetos que passou a levar para casa. Diante das suspeitas, os responsáveis procuraram a polícia e formalizaram a denúncia.

A Polícia Civil do Distrito Federal, então, conduziu a operação e efetuou a prisão de Simone, que foi encaminhada ao presídio feminino e ficará à disposição da justiça até o dia do julgamento.

Simone Miranda é conhecida por seu trabalho em mídias sociais, como seu canal no YouTube, onde oferece dicas de moda e cosméticos. Além disso, atua no ramo de perfumaria e comercialização de chocolates nas redes sociais.

Em suas publicações, ela se descreve como uma mulher de personalidade forte e que não se deixa influenciar pelas opiniões alheias.

