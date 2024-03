Arquivo pessoal / Redes sociais Foto postada pelo casal quando chegaram à Índia.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou, nesta terça-feira (5), que os sete suspeitos de envolvimento no estupro coletivo da brasileira Fernanda Santos foram identificados por autoridades da Índia.

O crime ocorreu na última sexta-feira (1º), quando Fernanda e Vicente Barbera foram atacados por um grupo de homens enquanto acampavam na região de Dumka, na Índia.

Entre os homens identificados, quatro foram presos e três estão foragidos. Até o momento, três confessaram o crime.

Volta ao mundo

De acordo com o perfil do casal no Instagram, o objetivo dos dois é percorrer o mundo de moto. Nos últimos cinco anos, já visitaram 66 países, e estavam há seis meses na Índia.

Eles planejavam ir de moto até o Nepal e decidiram acampar em uma barraca no caminho, próxima à estrada em Kurmahat, um pequeno vilarejo no distrito de Dumka.

O casal foi atacado por um grupo de homens que entraram juntos na barraca. Eles foram espancados e Fernanda foi vítima de um estupro coletivo. Os homens fugiram do local após o crime.

O casal foi encontrado por agentes na estrada, em estado de delírio, por volta das 22h30 do horário local. Os policiais levaram Vicente e Fernanda a um hospital nas proximidades.

Nas redes sociais, as vítimas relataram o ocorrido e receberam o apoio de milhares de seguidores, o que fez o caso repercutir internacionalmente.