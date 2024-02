Reprodução: Flipar Carro da Polícia Federal brasileira

Um brasileiro foi preso na cidade de Lisboa, em Portugal , por suspeita de ter espancado a filha de três meses até a morte. O homem tinha mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas, na Bélgica, onde o crime aconteceu.



O suspeito estava sendo monitorado pela Polícia Federal brasileira , que alertou as autoridades portuguesas sobre o deslocamento do homem em Lisboa. A detenção aconteceu na última terça-feira (6).

O homem, que não teve sua identidade revelada, teria cometido o crime em abril de 2023. De acordo com a polícia da Bélgica, a perícia constatou que a criança morreu por sofrer severos traumas decorrentes de fortes sacudidas e/ou um impacto fatal.

Agora, o brasileiro será extraditado para a Bélgica, onde responderá por crimes de homicídio e lesão corporal. Se condenado, segundo as leis do país europeu, o homem poderá ser punido com 20 anos de reclusão.