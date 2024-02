Polícia Civil/Divulgação Filho de 18 anos foi preso





Na madrugada da última segunda-feira (29), Márcio Elizeu Melo, um empresário de 45 anos, foi esfaqueado enquanto dormia ao lado de sua esposa na casa da família na cidade de Indaial, localizada no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Seu filho confessou ser o autor do crime e revelou o motivo.

Márcio não resistiu aos ferimentos, enquanto sua esposa, de 39 anos, foi levada ao hospital em estado grave e sobreviveu.

O crime, que ocorreu dentro do ambiente familiar, revelou-se ainda mais perturbador quando as autoridades descobriram que o filho do casal, de apenas 18 anos, estava envolvido no planejamento e execução do assassinato.

O filho, cujo nome não foi divulgado pelas autoridades, juntamente com um amigo da mesma idade, foram detidos após confessarem o ato.

Segundo relatos, o filho ofereceu uma recompensa em dinheiro ao amigo pela ajuda no crime. Ambos foram encaminhados a um presídio na região, onde aguardarão o desenrolar das investigações e responderão pelas acusações de homicídio.

O motivo por trás desse ato também veio à tona durante as investigações. De acordo com informações da polícia, o filho trabalhava na empresa de seu pai, mas enfrentava conflitos familiares e ressentimentos.





Ele expressou sentimentos de revolta, alegando que seus pais não o tratavam como filho, mas sim como um mero empregado, criando um ambiente de descontentamento e hostilidade.

Nas palavras do próprio filho, seu pai era bastante rígido, e a relação entre eles se deteriorou ao longo do tempo. Ele afirmou que se sentia desvalorizado e desrespeitado, o que alimentou seu desejo de "eliminar" os pais.