Reprodução / Redes Sociais Menina de três anos desapareceu na frente da casa da família em Cascavel (PR), dia 11 de janeiro de 2024

Ágatha Sofia Saraiva, de 3 anos, que desapareceu no último dia 11 de janeiro na cidade de Cascavel (PR) foi encontrada no município de Governador Valadares (MG) na noite da última terça-feira (30). As informações são da Polícia Civil do Paraná (PCPR), em entrevista coletiva.

Após investigações de “alta complexidade” da PCPR, o órgão identificou a localização da criança, solicitando apoio da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Ágatha estava com sua mãe biológica, de 18 anos, e o namorado, de 30. A pessoa que abrigou os três em Governador Valadares também foi conduzida à delegacia. Um mandado de prisão preventiva foi expedido para o casal pelo Tribunal de Justiça do Paraná.

A PCPR informou que a criança está bem. Ela foi submetida a exames de lesão corporal na manhã desta quarta-feira (31) e retornará para Cascavel, onde será abrigada, por questões de segurança, com outra família acolhedora.

O Portal iG entrou em contato com a Secretaria Estadual de Segurança de Minas Gerais para mais informações e recebeu uma nota oficial sobre o caso.

"Na noite dessa terça-feira (30/1) em Governador Valadares, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia Especializada Antissequestro/DEOESP, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do estado do Paraná. A PCMG realizou os trabalhos de polícia judiciária cabíveis e encaminhou a mulher, de 18 anos, e o homem, de 30 anos, ao Sistema Prisional. Demais informações sobre o caso devem ser solicitadas à Polícia Civil do Estado do Paraná, responsável pela investigação."